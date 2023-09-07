Адесанья рассказал, кого считает величайшим бойцом всех времён
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Новозеландский боец UFC Исраэль Адесанья, которому предстоит провести бой против Шона Стрикленда на UFC 293, рассказал о том, что считает австралийского бойца, действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски величайшим бойцом всех времён.
«Я всегда хотел стать величайшим бойцом всех времён, всегда гнался за этим и считаю, что я один из лучших бойцов в истории, но Алекс Волкановски величайший боец всех времён. Я вижу, как он работает, он мой приятель, мне нравится, как он дерётся, и он один из моих любимых бойцов в истории», — приводит слова Адесаньи с медиадня BJ Penn.
Бой Исраэля Адесаньи и Шона Стрикленда станет главным событием вечера на UFC 293, который пройдёт в Сиднее (Австралия) 9 сентября 2023 года.
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