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Фьюри обвинил Усика в жульничестве во время боя с Дюбуа

Фьюри обвинил Усика в жульничестве во время боя с Дюбуа
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Британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри обвинил украинца Александра Усика в жульничестве во время боя с Даниэлем Дюбуа.

«Усик был маленьким говнюком, он жульничал. Он должен быть этим богобоязненным человеком. Не будь маленьким трусом, будь мужчиной. Это был не удар ниже пояса. Усик проиграл, его побил Дюбуа», — приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон в своём «твиттере».

Напомним, Усик в бою с Дюбуа в пятом раунде пропустил удар в область пояса, после чего рухнул на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.

Сам бой завершился досрочной победой украинца.

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