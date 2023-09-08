Мартинс победил Джируна в главном бою BRAVE CF 74

7 сентября 22 профессиональных спортсмена, представляющих 14 стран (Францию, Бразилию, Украину, Литву, ДРК, Аргентину, Кубу, Чехию, Сербию, Азербайджан, Венгрию и Сенегал), приехали во Францию, чтобы соревноваться на самой глобальной арене ММА на турнире BRAVE CF 74.
В главном событии вечера бывший чемпион BRAVE CF в лёгком вес, бразилец Лукас Мартинс дрался с Айлисом Джируном из Франции. Бой закончился победой Мартинса.
BRAVE Combat Federation сейчас – самый быстрорастущий промоушен ММА в мире, в следующем месяце он снова станет самой посещаемой организацией в смешанных единоборствах.
BRAVE CF 74 — в сотрудничестве с ведущей французской организацией Hexagone MMA — сделал Францию 29-й страной, которая принимала шоу BRAVE CF, менее чем за семь лет работы — абсолютный рекорд в индустрии ММА.
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