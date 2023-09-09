Александр Волков — Тай Туиваса: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 10 сентября по московскому времени в Сиднее (Австралия) пройдёт турнир UFC 293, соглавным событием которого станет поединок между российским бойцом Александром Волковым и австралийцем Таем Туивасой.

Турнир UFC 293 начнётся в 1:30 мск. Сражения главного карда начнутся в 5:00 мск. Бой между Волковым и Туивасой начнётся не ранее 6:30 мск. Поединки главного карда будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 5:00 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В своём последнем поединке в марте 2023 года Волков нокаутировал соотечественника Александра Романова. Последнее поражение Волков потерпел в поединке против Тома Аспиналла в марте 2022 года. Тай Туиваса проиграл два своих последних боя: Сергею Павловичу и Сирилю Гану.