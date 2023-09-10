Роберт Уиттакер поздравил Шона Стрикленда с чемпионским титулом UFC в среднем весе
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Австралийский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер поздравил американца Шона Стрикленда с победой на турнире по смешанным единоборствам UFC 293. В главном бою Стрикленд победил новозеландца Исраэля Адесанью единогласным решением судей.
«В дивизионе есть движение. Поздравляю Стрикленда, отличного боевого товарища. Не могу дождаться будущего», — написал Роберт Уиттакер в «Твиттере».
32-летний американский боец смешанного стиля стал чемпионом UFC в среднем весе. Бой прошёл в ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия) и продлился все пять раундов. Стрикленд одержал 28-ю победу в карьере при пяти поражениях. Адесанья потерпел третье поражение в карьере. В его активе 24 победы.
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