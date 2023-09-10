Дана Уайт заявил о необходимости реванша между Адесаньей и Стриклендом

Президент UFC Дана Уайт рассказал об эмоциях от выступления американского бойца Шона Стрикленда, заменившего южноафриканца Дрикуса дю Плесси в главном бою UFC 293 против новозеландца Исраэля Адесаньи. Уайт также высказал уверенность в необходимости реванша между бойцами.
«Всё, о чём приходится сейчас говорить — это о том, насколько это сумасшедший вид спорта. Когда появляются возможности, ты просто используешь их. Никогда не стоит отказываться от боя, когда тебя зовут, особенно если речь идёт о титуле чемпиона мира.
Думаю, ему [Адесанье] нужно провести матч-реванш, он будет интересен. Когда ты думаешь о том, что победил в бою с [Алексом] Перейрой и других больших бойцов так много раз, ты упускаешь Стрикленда? Я не знаю ответов на этот вопрос, но Исраэль знает. Я с нетерпением жду этого", — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Шон Стрикленд победил согласно решению судей в титульном бою в средней весовой категории на UFC 293, проходившем в Сиднее (Австралия).
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