Стрикленд обратился к болельщикам после победы над Адесаньей
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Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд обратился к болельщикам после победы над новозеландцем Исраэлем Адесаньей, поединок с которым состоялся сегодня, 10 сентября, на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия).
Напомним, Стрикленд победил единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов.
«Спасибо всем…» — написал Стрикленд в социальных сетях.
Шону Стрикленду 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году и в марте 2014-го впервые выступил в UFC. Всего на счету Стрикленда в престижнейшей организации мира 20 боёв (18 побед, пять поражений и ни одной ничьей).
Ранее Конор Макгрегор отреагировал на поражение Адесаньи в бою со Стриклендом.
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