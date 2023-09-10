Апсет года! Стрикленд избил Адесанью и стал новым королём среднего веса

В Сиднее (Австралия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 293, где главным событием стал титульный поединок в среднем весе между Исраэлем Адесаньи и Шоном Стриклендом.

В конце прошлого года Адесанья потерял чемпионский пояс после пяти успешных защит, проиграв нокаутом своему самому неудобному сопернику – Алексу Перейре. Но в апреле 2023 года Исраэль взял более чем убедительный реванш по правилам ММА и нокаутировал Перейру, вернув себе пояс. Следующим соперником Исраэля должен был стать Дрикус дю Плесси, победивший Роба Уиттакера, но из-за проблем со здоровьем у африканца в UFC были вынуждены искать замену, и выбор пал на Шона Стрикленда.

Стрикленд – пятый номер рейтинга среднего веса и выступает в лиге давно — с 2014 года. Для Шона это был первый титульный поединок: после поражения от Джареда Каноннье он одержал две победы над Нассурдином Имавовым и Абусупьяном Магомедовым, после чего получил титульный шанс. Да, Стрикленд был не самым явным претендентом, но уверенные выступления в последних боях, активный трэш-ток и травмы других бойцов топ-5 привели Шона к поединку с Адесаньей.

С первых минут поединка бойцы взяли невысокий темп. Стрикленд старался поддавливать чемпиона, но бил крайне мало. Адесанья же работал с дистанции и действовал разнообразно, правда, большинство ударов приходилось по блоку. Но концовка первого раунда получилась неожиданной: Шон поймал Адесанью правым прямым точно в челюсть, Исраэль рухнул, но за чемпиона сыграл гонг: не успел Стрикленд финишировать соперника, хотя все шансы для этого были.

После такого раунда Шон продолжил напирать и во второй пятиминутке. Адесанья успел восстановиться и вновь стал разнообразно работать вторым номером с дистанции. Второй раунд напоминал первый, но без взрывной концовки от Шона.

Не изменилась картина боя и в третьем раунде. Шон вновь шёл на соперника, Адесанья отступал, но при этом перебивал претендента с дистанции. Много лоу-киков и фронт-киков использовал Исраэль, не давал Стрикленду сближаться. А Шон рассчитывал на свою боксёрскую технику и пытался поймать чемпиона, как он это сделал в концовке первого раунда.

В четвёртом раунде Стрикленд добавил в активности, стал больше попадать, действовать более агрессивно. По количеству ударов Шон перебивал чемпиона, а Исраэль стал замедляться: тяжело приходилось Адесанье от постоянного давления Стрикленда.

На чемпионский раунд Стрикленд вышел заряженным, почувствовав уверенность в своих силах. По-прежнему напирал претендент и заставлял чемпиона отступать. Адесанья не предпринимал попытки добавить в активности, что-то изменить в поединке и работал вторым номером. Стрикленд же провёл практически идеальный бой, а в концовке призывал чемпиона зарубиться.

Бой прошёл всю дистанцию, и судьи встали на сторону претендента. 49-46 на карточках всех рефери в пользу Шона Стрикленда, который стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

«Хочу поблагодарить болельщиков, вы меня мотивировали всё это время. Спасибо, Австралия. Это первый раз в жизни, когда у меня нет слов. Ради этого я поменял свою жизнь», — сказал Стрикленд в интервью.