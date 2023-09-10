Адесанья — всё? Иззи проигрывает середнякам и больше не доминирует в дивизионе

В первых 14 боях в UFC Исраэль Адесанья потерпел всего одно поражение, да и то во время вояжа в полутяжёлый дивизион за вторым поясом. Сегодня Иззи оступился второй раз в трёх последних поединках. Мы наблюдаем закат одного из величайших чемпионов в среднем весе?

Минувшей ночью Адесанья просто в одну калитку проиграл Шону Стрикленду, который, по идее, и не должен был биться за титул. Американец приехал спасать турнир UFC 293, а в итоге вынес чемпиона, отдав ему всего один раунд из пяти. Более того, в первой пятиминутке Стрикленд едва не финишировал австралийца.

«Исраэль выглядел сегодня, как в замедленной съёмке, он выглядел очень напряжённым и очень медленным. Только сам Иззи знает, что произошло. Мне любопытно посмотреть, что он скажет на пресс-конференции. Есть миллион вещей, которые могут пойти не так. Иногда ты просто просыпаешься и весь день ходишь сам не свой. Исраэль был сегодня потерянным и опустошённым. Стоял высоко, был очень медленным. Даже в пятом раунде, когда все понимали, что ему нужен нокаут, чтобы выиграть бой, он даже не пытался это сделать. Я не знаю, был ли он травмирован или это просто был не его день», — сказал глава промоушена Дана Уайт после боя.

Сам Адесанья ничего не объяснял, лишь отметил, что проиграл тому, кто был лучше: «У меня был другой план, но жизнь снова бросила мне вызов. Выиграю я или проиграю, я всё равно не планировал много говорить, но я проиграл лучшему бойцу вечера. Прямо сейчас я просто хочу пойти и побыть с людьми, которые заботятся обо мне, — с моей командой. Хочу расслабиться, позавтракать, увидимся в следующий раз».

Самое страшное для Адесаньи и его болельщиков то, что это поражение не списать на какой-то лаки-панч. Нет, чемпион просто не нашёл аргументов на геймплан Стрикленда. На план человека, над которым посмеивались из-за странной стойки и манеры вести бои, называли середняком и деревенщиной. А Шон вышел и победил.

Сложно однозначно сказать, с чем связан такой провал чемпиона. Самой очевидной причиной кажется банальный износ. Иззи можно за многое не любить, но стоит признать, что это едва ли не самый активный боец из тех, кто обладал или обладает титулом. Адесанья просто принимал все вызовы: Ромеро, Веттори, Коста, Каннонье, Уиттакер, Алекс Перейра. Даже перед боем со Стриклендом Исраэль говорил, что в будущем хочет сразиться с новой кровью, намекая на Хамзата Чимаева. Однако иногда стоит взять небольшую паузу и дать телу передышку от весогонок и тяжёлых тренировок. Самый большой перерыв между титульными боями у Адесаньи составил 8 месяцев и 24 дня. Все остальные поединки в среднем через 4–5 месяцев. Взгляните на то, с какой частотой бьются другие чемпионы. Это сумасшедший темп, и легко предположить, что накопленная нагрузка и мелкие травмы сделали своё дело.

После реванша с Перейрой казалось, что Адесанью разбудили и чемпион снова вернулся. Как выяснилось, этого запала хватило ненадолго. По старой памяти Иззи ещё получит реванш со Стриклендом и, возможно, даже сможет найти способ его переиграть. Однако в среднем дивизионе больше нет доминирующего чемпиона, и все бойцы из топ-5 это прекрасно понимают.

Можно было списать поражение от Стрикленда на банальную недооценку, но Адесанья так давно в UFC, что с его стороны было бы странно такое допустить. К тому же всю неделю перед боем он повторял мантру: «Шону нечего терять, а такие люди очень опасны».

Тренер экс-чемпиона Юджин Бэйрман считает, что его подопечный растерялся из-за постоянных контратак соперника и недостатка помощи из угла: «Шон сделал Исраэля нерешительным. Как он это сделал? Выбрасывал удары каждый раз, когда их выбрасывал Иззи. Стрикленд контратаковал постоянно. Когда Адесанья шёл в атаку, то было неизвестно, ждёт ли нас контратака? А Шон всегда контратаковал. А когда ты дерёшься против бойца с такой манерой, это очень, очень тяжело, это всегда ставит ментальный блок. И нужно искать пути, чтобы снять этот блок. У Иззи возникали проблемы с этим весь бой. Адесанья не видел те вещи, которые мы видели из угла. И мы не смогли наладить связь между углом и бойцом, это был разочаровывающий вечер».

Однако отсюда следует вопрос. Если ты теряешься от того, что не самый искушённый боец с базовой ударной техникой тебя контратакует, то действительно ли ты находишься на чемпионском уровне? Или уже всё и Адесанья не вернётся на вершину? В такой ситуации в среднем весе может начаться текучка чемпионов, появились новые голодные претенденты, а сам Иззи останется в истории тем, кто пытался, но не дошёл до величия Андерсона Силвы.