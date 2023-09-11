Фото: Шавкат Рахмонов встретился с Геннадием Головкиным
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Боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC казахстанец Шавкат Рахмонов опубликовал совместное фото с именитым боксёром и соотечественником Геннадием Головкиным.
«С легендой бокса из Казахстана», — написал Рахмонов в социальных сетях.
Фото: из личного архива Шавката Рахмонова
Шавкату Рахмонову 28 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2014 году и в октябре 2020-го впервые выступил в престижнейшем промоушене мира. Всего на счету Рахмонова в UFC пять побед (все – досрочные) и ни одного поражения.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 285 в марте, Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде рейтингового американца Джеффа Нила.
Ранее экс-претендент на титул UFC Гилберт Бёрнс назвал Рахмонова будущим полусреднего дивизиона UFC.
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