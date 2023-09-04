Бёрнс назвал Рахмонова будущим полусреднего дивизиона в UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Гилберт Бёрнс, считает, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов может побороться за титул в его дивизионе.

Сам Бёрнс рассчитывает вернуться в строй в начале 2024 года и видит множество восходящих молодых имён, которые в будущем станут угрозой для дивизиона.

«Я думаю, что Шавкат Рахмонов очень хорош», — приводит слова Бёрнса MMAJunkie.

29-летний Рахмонов одержал 17 побед в карьере, причём все они были добыты досрочно (восемь нокаутом и девять сдачей). Поражений в статистике казахстанского бойца нет. В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Рахмонов победил американца Джеффа Нила техническим нокаутом в третьем раунде.

Напомним, 16 октября Рахмонов должен был сразиться на турнире организации с Келвином Гастелумом, однако последний отказался от выступления из-за травмы.