Хабиб будет присутствовать на поединке Махачева с Оливейрой

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров рассказал, что Хабиб Нурмагомедов будет присутствовать на поединке между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который состоится 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«В углу Хабиба, наверное, не будет. На подготовку заедет, посмотрит, подскажет. А так, чтобы не прилететь на бой – такого нет. Секундировать, всё время рядом находиться не будет, а на бой приедет, да. Все поедем, поддержим», —

сказал Завуров на YouTube-канале IGORKAKDELA.

Напомним, первый поединок Махачева и Оливейры состоялся в октябре 2022 года на UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом во втором раунде. В феврале на UFC 284 Махачев провёл дебютную защиту, победив единогласным решением действующего чемпиона в полулёгком дивизионе австралийца Алекса Волкановски.