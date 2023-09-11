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Хабиб будет присутствовать на поединке Махачева с Оливейрой

Хабиб будет присутствовать на поединке Махачева с Оливейрой
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Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров рассказал, что Хабиб Нурмагомедов будет присутствовать на поединке между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который состоится 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«В углу Хабиба, наверное, не будет. На подготовку заедет, посмотрит, подскажет. А так, чтобы не прилететь на бой – такого нет. Секундировать, всё время рядом находиться не будет, а на бой приедет, да. Все поедем, поддержим», —
сказал Завуров на YouTube-канале IGORKAKDELA.

Напомним, первый поединок Махачева и Оливейры состоялся в октябре 2022 года на UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом во втором раунде. В феврале на UFC 284 Махачев провёл дебютную защиту, победив единогласным решением действующего чемпиона в полулёгком дивизионе австралийца Алекса Волкановски.

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