Арум: Фьюри в бою с Нганну сталкивается с той же опасностью, что и в трилогии с Уайлдером

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о его предстоящем поединке с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В частности, Арум заявил, что ударная мощь Нганну делает его сопоставимым с точки зрения рисков с американцем Деонтеем Уайлдером.
«Нганну способен победить. Я считаю, что он способен на это. Очевидно, Деонтей на протяжении всей жизни тренировался как боксёр, поэтому перевес на его стороне. Но Фьюри в бою с Нганну сталкивается с той же опасностью, что и в трилогии с Уайлдером.
Тайсон продемонстрировал способность держать тяжёлые удары. Но не забывайте, что его отправляли на пол, поэтому, опять же, этот поединок может сложиться иначе, если Тайсон не будет готов», — приводит слова Арума издание Boxing News.
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу:
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