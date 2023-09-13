Волкановски: было бы интересно устроить бой против пикового Конора

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски рассказал о том, что он хотел бы провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором в пиковой форме.
«Мне довольно легко говорить о Коноре Макгрегоре, потому что он был в полулёгком весе. Мы должны помнить о чемпионах, которых я побеждал. Я победил всех чемпионов в полулёгком весе. Единственный чемпион, с которым я не дрался в полулёгком весе, – это Конор Макгрегор. Было бы интересно устроить бой пикового Конора и пикового Волка», – сказал Волкановски в эфире The MMA Fan Podcast.
Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. После выступления ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. Ожидается, что в своём следующем бою Макгрегор сразится с американцем Майклом Чендлером.
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