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Волкановски: было бы интересно устроить бой против пикового Конора

Волкановски: было бы интересно устроить бой против пикового Конора
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски рассказал о том, что он хотел бы провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором в пиковой форме.

«Мне довольно легко говорить о Коноре Макгрегоре, потому что он был в полулёгком весе. Мы должны помнить о чемпионах, которых я побеждал. Я победил всех чемпионов в полулёгком весе. Единственный чемпион, с которым я не дрался в полулёгком весе, – это Конор Макгрегор. Было бы интересно устроить бой пикового Конора и пикового Волка», – сказал Волкановски в эфире The MMA Fan Podcast.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. После выступления ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. Ожидается, что в своём следующем бою Макгрегор сразится с американцем Майклом Чендлером.

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