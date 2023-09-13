«У него этого нет». Атлас объяснил, почему Биволу трудно искать соперников

Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о чемпионе WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянине Дмитрии Биволе (21-0, 11 KO).
«Почему Бивол не может найти соперника? Потому что он чертовски хорош! И вы не сможете разбогатеть, сразившись с ним, потому что, как мы знаем, он неизвестен. Вы можете попытаться выйти на улицу в поисках того, кто знает Бивола. Удачи.
Послушайте, он великолепен. По большому счёту, это один из самых цельных бойцов в спорте на данный момент. То, что он сделал с Канело… Ирония заключается в том, что этот бой выглядит донельзя близким, но это безумие связано с судьями.
Бывают такие бойцы, которые умеют только одно – побеждать и боксировать на невероятном уровне. Но при этом у них может не быть харизмы, притягательности, называйте как угодно. А если у вас этого нет, то кто пойдёт на риски?» — сказал Атлас в интервью YouTube-каналу ProBoxTV.
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