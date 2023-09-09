Стал известен возможный соперник Дмитрия Бивола

Команда чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO) приступила к переговорам о поединке с британцем Линдоном Артуром (23-1, 16 KO), сообщает издание Boxing News. Ожидается, что в случае успеха встреча бойцов состоится в декабре.
Линдону Артуру 32 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и крупнейшую победу в карьере одержал над двукратным претендентом на титул соотечественником Энтони Ярдом. Единственное поражение он также потерпел от Ярда, нокаутировавшего его в декабре 2021 года.
Бивол не выступал с ноября 2022 года, когда победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.
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