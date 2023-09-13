Украинский чемпион Bellator Амосов выступит 18 ноября, есть соперник

Чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) Ярослав Амосов выступит на турнире Bellator 301, который состоится 18 ноября в Чикаго (США), сообщает журналист Ариэль Хельвани.
Соперником украинца станет 32-летний ямаец Джейсон Джексон (15-4). Боец дебютировал как профессионал в 2012 году и в октябре 2019-го провёл первый поединок в Bellator. В своём последнем бою, состоявшемся в июле 2022 года, Джексон победил единогласным решением экс-чемпиона организации бразильца Дагласа Лиму.
Ярославу Амосову 30 лет. Украинец выступает с 2012 года, в июле 2018-го провёл дебютный поединок в Bellator. В июне 2021 года Амосов сразился за чемпионский титул в полусреднем весе, победив единогласным судейским решением Дагласа Лиму. Всего на счету спортсмена в MMA 27 побед и ни одного поражения.
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