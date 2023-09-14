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Олег Саитов высказался о решении Гассиева выступать под армянским флагом

Олег Саитов высказался о решении Гассиева выступать под армянским флагом
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Двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира, известный российский боксёр Олег Саитов прокомментировал решение бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 69,9 кг) Мурата Гассиева выступать под флагом Армении из-за международных санкций.

«Если он принял решение выступать под другим гражданством, то потому что для продвижения это нужно было сделать. Я считаю, что если человек поменял гражданство, ну так надо было, то просто не нужно говорить что-то плохое. Уверен, Мурат такого никогда не сделает. Просто для продвижения ему это было надо», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 30 сентября в Турции Мурат Гассиев сразится со шведом Отто Валлином (23-1, 16 KO).

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