«Это не удар в пах». Двукратный олимпийский чемпион оценил спорный момент боя Усик — Дюбуа

Двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира, известный российский боксёр Олег Саитов прокомментировал скандальный эпизод в титульном поединке между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 KO), который состоялся в ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша).

Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв на восстановление несколько минут. Рефери посчитал удар нелегитимным.

«В первую очередь это на усмотрение судьи. Удар был в полоску трусов. То есть это не удар в пах, но, если попадаешь в полоску, это считается ударом ниже пояса. Судья среагировал, дали человеку восстановиться. А так, это не удар в пах. Шорты Усика были натянуты высоко? Да нет, это специально, чтобы живот не отбивали. В наше время тоже повыше надевали, потому что когда бьёшь в полоску трусов, то судья фиксирует удар ниже пояса. И здесь так же. С судьёй тут можно согласиться, но удар был не в пах. Все это видели», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.