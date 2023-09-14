Фьюри: Дюбуа побил Усика, больше не хочу с ним драться
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Чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри в очередной раз высказался по поводу украинца Александра Усика.
«Я больше не хочу драться с Усиком, потому что он огромный кусок дерьма! И его всё равно побил Даниэль Дюбуа. Хотя это и неважно. Но его 100% нокаутировали ударом в корпус. Он просто слабак.
Он проиграл Шону Портеру. Да, блин, — в полусреднем весе! Мне больше неинтересно с ним драться. Первая остановка — Фрэнсис Нганну, вторая — банк», — заявил Фьюри в интервью IFL TV.
Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв на восстановление несколько минут. Рефери посчитал удар нелегитимным. Тем не менее победу в бою одержал украинец.
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