Тайсон Фьюри: очень жаль, что Майк Тайсон должен пойти против меня и проиграть

Боксёр-тяжеловес, британец Тайсон Фьюри, высказался о том, что его кумир, легенда бокса Майк Тайсон присутствует в тренировочном лагере и помогает бывшему бойцу UFC Фрэнсису Нганну, с которым Фьюри предстоит провести боксёрский поединок.

«На самом деле я думаю, что это грусно. Человек, в честь которого меня назвали, легенда, должен пойти против меня и остаться проигравшим. Это правда грустно, и я считаю, что он должен быть в моём углу ринга, а не у оппонента, но бизнес есть бизнес, и я понимаю, что он суров.

Независимо от того, чему он учит этого парня [Фрэнсиса Нганну], независимо от того, сколько боксёрских тренировок он проводит, у каждого есть план, пока его не ударят по лицу. Не помню, кто сказал это, но это правда. У них всех всегда есть план, по им не заткнут рот», — сказал Фьюри в интервью Sky Sports.

Бой между Тайсон Фьюри и Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября 2023 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 10-раундовый поединок станет дебютным в боксе для Нганну.