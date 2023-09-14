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Фрэнк Уоррен рассказал, кого видит следующим оппонентом Энтони Джошуа

Фрэнк Уоррен рассказал, кого видит следующим оппонентом Энтони Джошуа
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Британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о сопернике Энтони Джошуа, бой с которым промоутер считает успешным со спортивной и коммерческой точек зрения. Несмотря на кандидатуры Тайсона Фьюри и Александра Усика, британец назвал Даниэля Дюбуа как основного претендента.

«Я назову вам хороший поединок, если бой Джошуа и [Деонтея] Уайлдера не состоится. Я знаю, что это был бы хороший британский бой для людей, которые приобретут билеты или посмотрят поединок, и мы узнаем, кто главный панчер и у кого самое большое сердце. У него [Джошуа] или Даниэля Дюбуа.

Поединок окупится в любом случае. Вы не можете утверждать, что этого не произойдёт. Он окупится. Это большой поединок», — сказал Уоррен IFL TV.

Последним оппонентом Джошуа был Роберт Хелениус, заменивший Диллиана Уайта. Дюбуа проиграл свой последний бой Александру Усику нокаутом в девятом раунде.

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