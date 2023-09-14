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Хавьер Мендес считает, что Умар Нурмагомедов и Шон О’Мэлли станут звёздами UFC

Хавьер Мендес считает, что Умар Нурмагомедов и Шон О’Мэлли станут звёздами UFC
Умар Нурмагомедов
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Мекисканец Хавьер Мендес, тренер члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, назвал бойцов UFC, которые в будущем должны стать звёздами организации.

«С нетерпением жду поединок между Умаром и Шоном. Это будет настоящим подарком, если О’Мэлли всё ещё будет чемпионом. Я думаю, что эти парни могут стать такими же звёздами, как Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Правда, О’Мэлли воспитаннее Конора – он не будет приплетать религию, страну и семью. Он до такого не опустится», – цитирует Мендеса Sports Illustrated.

Напомним, на данный момент Умар не знает поражений. Недавно он получил травму плеча и не смог провести поединок с Кори Сэндхагеном. В активе Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения.

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