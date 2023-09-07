О`Мэлли: бой с Умаром? Это был бы большой поединок

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О`Мэлли высказался о возможном поединке против россиянина Умара Нурмагомедова.

«Бой с Умаром? Это был бы большой поединок. У него громкая фамилия. Русский с ирландцем, реванш Конора с Хабибом. В перспективе это был бы большой бой, но ему нужно вернуться и одержать пару побед. Ему нужны победы над ребятами из топа. Люди захотели бы это увидеть, это как бой Конора и Хабиба, но будет О'Мэлли против Нурмагомедова.

Сейчас Умара мало кто знает. Во всяком случае, если говорить об американских фанатах. Но у него однозначно есть потенциал и однозначно есть все необходимые навыки, сто процентов. Ему нужно просто вернуться сейчас в клетку и показать несколько зрелищных боёв», — заявил Шон в интервью TSN.