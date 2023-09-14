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Министерство спорта восстановило аккредитацию Союза ММА России

Министерство спорта восстановило аккредитацию Союза ММА России
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Министерство спорта восстановило аккредитацию Союза ММА России. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента организации Андрей Терентьев.

«Эта ситуация обратила наше внимание на некоторые вопросы, в которых мы были уверены, что полностью их проработали. Их было немного, но за эти три месяца мы устранили недочёты. Мы рады, что Кубок России, который пройдёт 22–23 сентября в Омске, позволит нашим спортсменам получить не только соревновательный опыт, но и спортивные звания. Наша работа не останавливалась, у нас есть цели, мы обязательно их достигнем в ближайшем будущем», – приводит слова Терентьева пресс-служба Союза ММА России.

Напомним, аккредитация Союза ММА была приостановлена в июне из-за гибели подростка на турнире в Амурской области. В августе пост президента Союза ММА России покинул известный боец Фёдор Емельяненко.

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