Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от боя с Алексой Грассо

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко рассказала о своих ожиданиях от боя-реванша с мексиканкой Алексой Грассо.

«Не могу сказать, что это поражение меня чему-то научило. Алекса говорит, что была хороша в первом бою, но я говорю – недостаточно хороша для победы. Я выигрывала весь бой, начиная с первого раунда, вплоть до последнего момента в четвёртом раунде, но сейчас я не думаю о том, что произошло. Я знаю, что должна сделать в эту субботу, и не оглядываюсь назад. В данном положении мне не до сантиментов, у меня нет на это времени. Я должна идти только вперёд, ни шагу назад», — сказала Шевченко на пресс-конференции перед боем.

Напомним, в марте 2023 года на UFC 285 Валентине Шевченко не удалось защитить свой титул в очередной раз. Алекса Грассо победила сабмишеном в конце четвёртого раунда.