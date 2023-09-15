Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от боя с Алексой Грассо

Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от боя с Алексой Грассо
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко рассказала о своих ожиданиях от боя-реванша с мексиканкой Алексой Грассо.

«Не могу сказать, что это поражение меня чему-то научило. Алекса говорит, что была хороша в первом бою, но я говорю – недостаточно хороша для победы. Я выигрывала весь бой, начиная с первого раунда, вплоть до последнего момента в четвёртом раунде, но сейчас я не думаю о том, что произошло. Я знаю, что должна сделать в эту субботу, и не оглядываюсь назад. В данном положении мне не до сантиментов, у меня нет на это времени. Я должна идти только вперёд, ни шагу назад», — сказала Шевченко на пресс-конференции перед боем.

Напомним, в марте 2023 года на UFC 285 Валентине Шевченко не удалось защитить свой титул в очередной раз. Алекса Грассо победила сабмишеном в конце четвёртого раунда.

Материалы по теме
Новый вызов Копылова и бой Шевченко за уникальный пояс. Где смотреть UFC Fight Night 227
Новый вызов Копылова и бой Шевченко за уникальный пояс. Где смотреть UFC Fight Night 227
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android