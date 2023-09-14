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UFC Fight Night 227: Грассо — Шевченко, Копылов — Фремд, где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию, кто фаворит

Новый вызов Копылова и бой Шевченко за уникальный пояс. Где смотреть UFC Fight Night 227
Сергей Сорокин
UFC Fight Night 227
Аудио-версия:
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Россиянин идёт за очередным нокаутом, Пуля пытается вернуть утраченный чемпионский титул.

Дата и время турнира UFC Fight Night 227

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 227. В предварительном карде выступит российский боец Роман Копылов, соперником которого станет Джош Фремд. А главным событием вечера станет титульный поединок в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Алексой Грассо и Валентиной Шевченко. Предварительный кард начнётся в 2:00 мск, бои основного карда — в 5:00 мск.

Прямая трансляция боя Алекса Грассо — Валентина Шевченко

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 227 с главным боем Алекса ГрассоВалентина Шевченко можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Fight Night 227

Главный кард:

  • Кевин Холланд — Джек Делла Маддалена;
  • Рауль Росас — Терренс Митчелл;
  • Даниэль Целльхубер — Кристос Гиагос;
  • Фернандо Падилья — Кайл Нельсон.

Предварительный кард:

  • Лупита Годинес — Элис Рид;
  • Эдгар Чайрес — Даниэль Ласерда;
  • Трейси Кортес — Жасмин Ясудавичюс;
  • Алекс Рейес — Чарли Кэмпбелл;
  • Жозефин Кнутссон — Марник Манн.

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Прогноз на бой Грассо — Шевченко

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас поделилась ожиданиями от реванша между Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо.

«Я считаю, что Валентина — величайшая женщина-боец. Я уверена, что она вернёт свой чемпионский пояс. При этом не стоит сбрасывать Алексу со счётов. Думаю, что она действительно была сильнее в прошлом бою, но я думаю, что Валентина, скорее всего, снова станет чемпионкой», — приводит слова Намаюнас MMA News.

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй также высказался о предстоящем титульном реванше.

«Я считаю, что поединок получится конкурентным, но Шевченко — она долго была чемпионкой, вы знаете… Дерьмо иногда случается. Она знает, каково быть чемпионкой, и она вернёт себе титул», – сказал Холлоуэй в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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