Новый вызов Копылова и бой Шевченко за уникальный пояс. Где смотреть UFC Fight Night 227

Дата и время турнира UFC Fight Night 227
В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 227. В предварительном карде выступит российский боец Роман Копылов, соперником которого станет Джош Фремд. А главным событием вечера станет титульный поединок в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Алексой Грассо и Валентиной Шевченко. Предварительный кард начнётся в 2:00 мск, бои основного карда — в 5:00 мск.
Прямая трансляция боя Алекса Грассо — Валентина Шевченко
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 227 с главным боем Алекса Грассо – Валентина Шевченко можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC Fight Night 227
Главный кард:
- Кевин Холланд — Джек Делла Маддалена;
- Рауль Росас — Терренс Митчелл;
- Даниэль Целльхубер — Кристос Гиагос;
- Фернандо Падилья — Кайл Нельсон.
Предварительный кард:
- Лупита Годинес — Элис Рид;
- Роман Копылов — Джош Фремд;
- Эдгар Чайрес — Даниэль Ласерда;
- Трейси Кортес — Жасмин Ясудавичюс;
- Алекс Рейес — Чарли Кэмпбелл;
- Жозефин Кнутссон — Марник Манн.
Материалы о турнире UFC Fight Night 227
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Прогноз на бой Грассо — Шевченко
Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас поделилась ожиданиями от реванша между Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо.
«Я считаю, что Валентина — величайшая женщина-боец. Я уверена, что она вернёт свой чемпионский пояс. При этом не стоит сбрасывать Алексу со счётов. Думаю, что она действительно была сильнее в прошлом бою, но я думаю, что Валентина, скорее всего, снова станет чемпионкой», — приводит слова Намаюнас MMA News.
Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй также высказался о предстоящем титульном реванше.
«Я считаю, что поединок получится конкурентным, но Шевченко — она долго была чемпионкой, вы знаете… Дерьмо иногда случается. Она знает, каково быть чемпионкой, и она вернёт себе титул», – сказал Холлоуэй в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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