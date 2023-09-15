Василевский: в бою с Карвальо у Минеева вряд ли будет достойная оппозиция

Российский самбист Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от предстоящего боя Владимира Минеева и Рафаэля Карвальо, который состоится 15 сентября в Элисте в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Думаю, что по правилам кикбоксинга у Карвальо мало шансов. Он всё-таки боец ММА, и ему будет тяжело по кикбоксингу. Он ведь достаточно давно был чемпионом, не неделю назад. Плюс Карвальо не ударник, не видел, чтобы он выступал в каких-то ударных единоборствах. Соответственно, когда он выйдет в перчатках и будет драться по правилам кикбоксинга, то это будет другая совсем история. Это стихия Минеева, и вряд ли там будет достойная оппозиция. Просто у Карвальо есть имя, но оно в ММА, да и он уже не на пике», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и событий вокруг него.
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