«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минеев заржавел или остаётся топовым бойцом? LIVE

15 сентября в Элисте состоится новый турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В соглавном событии турнира сойдутся Владислав Туйнов и представитель Китая Ли Ху. Также в этот вечер выступит Анастасия Янькова, соперницей которой станет Янь Юйсинь. А главным событием вечера станет поединок популярного российского бойца ММА Владимира Минеева с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Рафаэлем Карвальо. Бой пройдёт по правилам кикбоксинга.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
⚔️ Штырков проведёт бой с Минеевым по правилам кикбоксинга в ноябре
Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков проведёт поединок с Владимиром Минеевым. Об этом рассказал глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
«Штырков подерётся с Минеевым по правилам кикбоксинга. Скорее всего, этот бой пройдёт 17 или 18 ноября. Точная дата уже практически определена», – сказал Камил Гаджиев на своём YouTube-канале.
🥊 Камил Гаджиев: бой Минеев — Гасанов мог бы стать поединком десятилетия
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что поединок между Владимиром Минеевым и Магомедрасулом Гасановым мог бы стать боем десятилетия.
«Если бы бой Минеев – Гасанов когда-нибудь состоялся, то нужно брать какой-нибудь стадион и делать эту историю. Это был бы реально бой десятилетия. Возможно это или нет, сложно сказать – зависит не только от нас. Думаю, мы бы точно договорились с ACA. Это была бы реально пушка. Стенка на стенку – это сложнее, а вот эти двое… Если руководство лиги говорит, что Гасанов может, то Володя тоже может. Я знаю это как его друг. У него нет никаких обязательств. Давайте поработаем над этим. Это одно из самых непредсказуемых противостояний по результату», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».
🥋 Янькова собирается выяснить, чьё кунг-фу лучше
Анастасия проведёт бой с китаянкой Янь Юйсинь, у которой лишь одно поражение в профессиональной карьере. Но Русскую Валькирию это не смущает: «Я заметила одну деталь — она на видео сделала жест из кунг-фу. Я такая: «Ага, они там часто выступают в кунг-фу». Такой бэкграунд мы заметили, теперь остаётся выяснить, чьё кунг-фу лучше».
Где смотреть турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Главные бои ивента будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ». «Чемпионат» будет вести тестовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
🌄 Минеев готовился к поединку с Карвальо в Дагестане
Ещё в середине августа Владимир приехал в Дагестан, чтобы пройти сборы под руководством Расула Магомедалиева. Минеев и другие бойцы находились на базе отдыха «Каскад», где проводили тренировки, на которых делали основной упор на функциональную подготовку.
Когда пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдёт 15 сентября в Элисте. Трансляция главных поединков вечера начнётся в 23:00 мск.
5️⃣ Рафаэль Карвальо прилетел в Россию за пять дней до боя
Бразильский боец серьёзно настроен на поединок с Владимиром Минеевым и даже заранее прибыл в Россию. К слову, последняя встреча Карвальо с российским бойцом в клетке завершилась плохо. На турнире Bellator 230 бразилец не справился с Вадимом Немковым, проиграв ему удушающим приёмом.
Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Минеев — Карвальо
- Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо;
- Владислав Туйнов — Ли Ху;
- Анастасия Янькова — Янь Юйсинь;
- Денис Бурматов — Вадим Апсит.
- 15 сентября 2023
-
11:19
-
10:48
-
10:05
-
09:31
-
04:38
-
00:56
-
00:03
- 14 сентября 2023
-
22:34
-
21:45
-
21:25
-
20:36
-
19:47
-
18:43
-
17:55
-
16:51
-
16:18
-
15:36
-
14:48
-
14:08
-
13:58
-
12:37
-
12:23
-
11:46
-
11:42
-
10:59
-
10:30
-
09:57
-
09:52
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:20
-
07:50
-
01:08
-
00:55