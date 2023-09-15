«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минеев заржавел или остаётся топовым бойцом? LIVE

Янькова проведёт второй поединок за пять лет, Туйнов разобьёт новую жертву.

15 сентября в Элисте состоится новый турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В соглавном событии турнира сойдутся Владислав Туйнов и представитель Китая Ли Ху. Также в этот вечер выступит Анастасия Янькова, соперницей которой станет Янь Юйсинь. А главным событием вечера станет поединок популярного российского бойца ММА Владимира Минеева с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Рафаэлем Карвальо. Бой пройдёт по правилам кикбоксинга.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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