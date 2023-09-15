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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минеев — Карвальо, где смотреть трансляцию, во сколько начало, онлайн-трансляция

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минеев заржавел или остаётся топовым бойцом? LIVE
Сергей Сорокин
Минеев — Карвальо
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Янькова проведёт второй поединок за пять лет, Туйнов разобьёт новую жертву.

15 сентября в Элисте состоится новый турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В соглавном событии турнира сойдутся Владислав Туйнов и представитель Китая Ли Ху. Также в этот вечер выступит Анастасия Янькова, соперницей которой станет Янь Юйсинь. А главным событием вечера станет поединок популярного российского бойца ММА Владимира Минеева с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Рафаэлем Карвальо. Бой пройдёт по правилам кикбоксинга.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Камил Гаджиев затеял оригинальный эксперимент с возможным боем Минеева и Исмаилова:
На бой Минеев — Исмаилов со зрителей собирают 45 миллионов рублей! Это провальная затея
На бой Минеев — Исмаилов со зрителей собирают 45 миллионов рублей! Это провальная затея

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Где смотреть турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Когда пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Минеев — Карвальо
Live Сергей Сорокин

⚔️ Штырков проведёт бой с Минеевым по правилам кикбоксинга в ноябре

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков проведёт поединок с Владимиром Минеевым. Об этом рассказал глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Штырков подерётся с Минеевым по правилам кикбоксинга. Скорее всего, этот бой пройдёт 17 или 18 ноября. Точная дата уже практически определена», – сказал Камил Гаджиев на своём YouTube-канале.

10:21 Сергей Сорокин

🥊 Камил Гаджиев: бой Минеев — Гасанов мог бы стать поединком десятилетия

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что поединок между Владимиром Минеевым и Магомедрасулом Гасановым мог бы стать боем десятилетия.

«Если бы бой Минеев – Гасанов когда-нибудь состоялся, то нужно брать какой-нибудь стадион и делать эту историю. Это был бы реально бой десятилетия. Возможно это или нет, сложно сказать – зависит не только от нас. Думаю, мы бы точно договорились с ACA. Это была бы реально пушка. Стенка на стенку – это сложнее, а вот эти двое… Если руководство лиги говорит, что Гасанов может, то Володя тоже может. Я знаю это как его друг. У него нет никаких обязательств. Давайте поработаем над этим. Это одно из самых непредсказуемых противостояний по результату», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

10:03 Сергей Сорокин

🥋 Янькова собирается выяснить, чьё кунг-фу лучше

Анастасия проведёт бой с китаянкой Янь Юйсинь, у которой лишь одно поражение в профессиональной карьере. Но Русскую Валькирию это не смущает: «Я заметила одну деталь — она на видео сделала жест из кунг-фу. Я такая: «Ага, они там часто выступают в кунг-фу». Такой бэкграунд мы заметили, теперь остаётся выяснить, чьё кунг-фу лучше».

10:02 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Главные бои ивента будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ». «Чемпионат» будет вести тестовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

10:02 Сергей Сорокин

🌄 Минеев готовился к поединку с Карвальо в Дагестане

Ещё в середине августа Владимир приехал в Дагестан, чтобы пройти сборы под руководством Расула Магомедалиева. Минеев и другие бойцы находились на базе отдыха «Каскад», где проводили тренировки, на которых делали основной упор на функциональную подготовку.

10:01 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдёт 15 сентября в Элисте. Трансляция главных поединков вечера начнётся в 23:00 мск.

10:01 Сергей Сорокин

5️⃣ Рафаэль Карвальо прилетел в Россию за пять дней до боя

Бразильский боец серьёзно настроен на поединок с Владимиром Минеевым и даже заранее прибыл в Россию. К слову, последняя встреча Карвальо с российским бойцом в клетке завершилась плохо. На турнире Bellator 230 бразилец не справился с Вадимом Немковым, проиграв ему удушающим приёмом.

10:00 Сергей Сорокин

Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Минеев — Карвальо

  • Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо;
  • Владислав Туйнов — Ли Ху;
  • Анастасия Янькова — Янь Юйсинь;
  • Денис Бурматов — Вадим Апсит.
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