Шевченко и Грассо показали одинаковый вес перед реваншем на турнире UFC Fight Night 227
Поделиться
Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо и Валентина Шевченко показали одинаковый результат на взвешивании перед поединком в рамках турнира UFC Fight Night 227.
Обе спортсменки показали вес 56,47 кг.
Напомним, первый поединок между девушками состоялся в марте 2023 года на турнире UFC 285, тогда Алекса Грассо победила сабмишеном в конце четвёртого раунда и завоевала титул чемпиона.
Турнир UFC Fight Night 227 пройдёт в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США). В предварительном карде выступит российский боец Роман Копылов, соперником которого станет Джош Фремд. А главным событием вечера станет титульный поединок в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
20:05
-
19:36
-
19:25
-
19:14
-
19:11
-
18:15
-
17:24
-
17:00
-
16:30
-
15:48
-
15:22
-
14:37
-
13:57
-
13:19
-
13:08
-
12:09
-
11:19
-
10:48
-
10:05
-
09:31
-
04:38
-
00:56
-
00:03
- 14 сентября 2023
-
22:34
-
21:45
-
21:25
-
20:36
-
19:47
-
18:43
-
17:55
-
16:51
-
16:18
-
15:36
-
14:48
-
14:08
Партнерский контент