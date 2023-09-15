Шевченко и Грассо показали одинаковый вес перед реваншем на турнире UFC Fight Night 227

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо и Валентина Шевченко показали одинаковый результат на взвешивании перед поединком в рамках турнира UFC Fight Night 227.

Обе спортсменки показали вес 56,47 кг.

Напомним, первый поединок между девушками состоялся в марте 2023 года на турнире UFC 285, тогда Алекса Грассо победила сабмишеном в конце четвёртого раунда и завоевала титул чемпиона.

Турнир UFC Fight Night 227 пройдёт в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США). В предварительном карде выступит российский боец Роман Копылов, соперником которого станет Джош Фремд. А главным событием вечера станет титульный поединок в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.