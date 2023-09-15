Анастасия Янькова победила Янь Юйсинь единогласным решением судей
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15 сентября в Элисте проходит турнир из суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В третьем по значимости бою сошлись бывшая чемпионка России по тайскому боксу и экс-боец промоушена Bellator Анастасия Янькова и представительница Китая Янь Юйсинь.
Бой продлился все три раунда. Анастасия Янькова победила Янь Юйсинь единогласным решением судей. Все три рефери приняли её сторону – 30:27, 30:27, 30:27.
До этого боя Янькова завершила поединок с Сюденюр Бостанжи ничейным исходом. Для 32-летней Яньковой это был второй поединок за пять лет. Ранее в мае 2018 года на Bellator 200 она потерпела поражение единогласным решением судей от Кейт Джексон. Всего у Яньковой пять побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.
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