Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анастасия Янькова победила Янь Юйсинь единогласным решением судей

Анастасия Янькова победила Янь Юйсинь единогласным решением судей
Комментарии

15 сентября в Элисте проходит турнир из суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В третьем по значимости бою сошлись бывшая чемпионка России по тайскому боксу и экс-боец промоушена Bellator Анастасия Янькова и представительница Китая Янь Юйсинь.

Бой продлился все три раунда. Анастасия Янькова победила Янь Юйсинь единогласным решением судей. Все три рефери приняли её сторону – 30:27, 30:27, 30:27.

До этого боя Янькова завершила поединок с Сюденюр Бостанжи ничейным исходом. Для 32-летней Яньковой это был второй поединок за пять лет. Ранее в мае 2018 года на Bellator 200 она потерпела поражение единогласным решением судей от Кейт Джексон. Всего у Яньковой пять побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android