Ирина Алексеева дала прогноз на титульный поединок Валентины Шевченко и Алексы Грассо

Российский боец UFC Ирина Алексеева дала прогноз на титульный бой в женском наилегчайшем весе в рамках UFC Fight Night 227, в главном карде которого встретятся Валентина Шевченко и мексиканка Алекса Грассо.
«Думаю, в этот раз Шевченко победит. Может быть, в прошлый раз эмоционально была не так готова. Это реванш. Теперь все ошибки учтутся. Она победит в этот раз, у меня на 99,9% уверенность. В этот раз она не допустит ошибку и разберётся в свою пользу. Благодаря опыту победит», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, бой-реванш между Шевченко и Грассо состоится 17 сентября на UFC Fight Nights в Лас-Вегасе, США. Шевченко не смогла защитить свой титул, проиграв мексиканке сабмишеном в конце четвёртого раунда на UFC 285 в марте 2023-го.
- 16 сентября 2023
-
16:22
-
16:02
-
15:56
-
15:12
-
14:27
-
14:17
-
13:24
-
12:21
-
12:15
-
11:24
-
10:52
-
10:14
-
09:30
-
09:21
-
07:50
-
00:33
-
00:11
- 15 сентября 2023
-
23:57
-
23:56
-
22:34
-
21:43
-
21:21
-
20:52
-
20:05
-
19:36
-
19:25
-
19:14
-
19:11
-
18:15
-
17:24
-
17:00
-
16:30
-
15:48
-
15:22
-
14:37