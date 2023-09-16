Ирина Алексеева дала прогноз на титульный поединок Валентины Шевченко и Алексы Грассо

Российский боец UFC Ирина Алексеева дала прогноз на титульный бой в женском наилегчайшем весе в рамках UFC Fight Night 227, в главном карде которого встретятся Валентина Шевченко и мексиканка Алекса Грассо.

«Думаю, в этот раз Шевченко победит. Может быть, в прошлый раз эмоционально была не так готова. Это реванш. Теперь все ошибки учтутся. Она победит в этот раз, у меня на 99,9% уверенность. В этот раз она не допустит ошибку и разберётся в свою пользу. Благодаря опыту победит», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой-реванш между Шевченко и Грассо состоится 17 сентября на UFC Fight Nights в Лас-Вегасе, США. Шевченко не смогла защитить свой титул, проиграв мексиканке сабмишеном в конце четвёртого раунда на UFC 285 в марте 2023-го.