Боб Арум ответил, когда может состояться бой Усика и Фьюри
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Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), заявил, что уверен в успешном завершении переговоров с командой обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика (21-0, 14 KO).
«Это не составит труда. Я знаю людей Усика, это хорошие люди. Его менеджер и промоутер потрясающие. Усик и сам удивительный. Он хочет этого боя, и я считаю, что он состоится, надеюсь, что это произойдёт раньше, чем позже.
Когда может состояться бой? Вероятно, в начале следующего года, но не стоит исключать декабрь», — приводит слова Арума Sky Sports.
Ранее в интервью Фьюри заявил, что не заинтересован в поединке с Усиком, поскольку, по его мнению, украинец проиграл Даниэлю Дюбуа.
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