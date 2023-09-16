Боб Арум ответил, когда может состояться бой Усика и Фьюри

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), заявил, что уверен в успешном завершении переговоров с командой обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика (21-0, 14 KO).

«Это не составит труда. Я знаю людей Усика, это хорошие люди. Его менеджер и промоутер потрясающие. Усик и сам удивительный. Он хочет этого боя, и я считаю, что он состоится, надеюсь, что это произойдёт раньше, чем позже.

Когда может состояться бой? Вероятно, в начале следующего года, но не стоит исключать декабрь», — приводит слова Арума Sky Sports.

Ранее в интервью Фьюри заявил, что не заинтересован в поединке с Усиком, поскольку, по его мнению, украинец проиграл Даниэлю Дюбуа.