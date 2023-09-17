Росас-младший на первой минуте нокаутировал Митчелла на турнире UFC
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В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В основном карде 18-летний американский боец Рауль Росас-младший встретился с соотечественником, Терренсом Митчеллом.
Поединок завершился победой Росаса техническим нокаутом на первой минуте боя.
В последнем поединке Росас-младший встречался с представителем США Кристианом Родригесом и проиграл ему в третьем раунде. Это был его второй бой в UFC – в первом поединке он победил американца Джея Перрина. Всего в профессиональной карьере в активе Росаса 8 побед и одно поражение.
У Митчелла, в свою очередь, 11 побед и пять поражений. В прошлом поединке американец уступил Кэмерону Саиману техническим нокаутом.
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