Маддалена победил Холланда раздельным решением судей

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В основном карде австралийский боец Джек Делла Маддалена встретился с американцем Кевином Холландом.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Маддалены раздельным решением судей.
Джек Делла Маддалена в последнем бою одержал победу над Бассилом Хафезом 16 июля. Австралиец должен был провести поединок 9 июля на турнире UFC 290, но его соперник, Шон Брэди, был вынужден сняться с боя из-за травмы, как и Джозиа Харрелл, который заменял Брэди. Всего Делла Маддалена одержал 16 побед и два раза потерпел поражения. Для автралийца сегодняшняя победа стала 6-й кряду в UFC.
Кевин Холланд до сегодняшнего боя шёл на серии из двух побед, в последний раз одержав верх над Майклом Кьезой на турнире UFC 291 уже в первом раунде. Теперь 30-летнего американца 25 побед и десять поражений.
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