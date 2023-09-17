Копылов получил бонус за одно из лучших выступлений вечера на UFC Fight Night 227

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227.

Организаторы турнира не смогли выделить лучший бой вечера, но по итогам выступлений бонусы получили сразу пять бойцов. Дополнительные выплаты в размере $ 50 тыс. (€ 46,8 тыс.) заслужили россиянин Роман Копылов, американец Чарли Кэмпбелл, мексиканка Лупита Годинес, мексиканец Дэниэль Зеллхубер, американец Рауль Росас.

Напомним, Роман Копылов победил Джоша Фремда техническим нокаутом во втором раунде. Рауль Росас победил Терренса Митчелла техническим нокаутом в первом раунде. Чарли Кэмпбелл победил Алекса Рейса техническим нокаутом в первом раунде. Лупита Годинес победила Элис Рид удушающим приёмом во втором раунде.