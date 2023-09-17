Василевский: удары Грассо коленом? Вопросы к судьям

Мастер самбо и смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением об ударах коленом в исполнении мексиканки Алексы Грассо в титульном бою наилегчайшего веса с бывшей чемпионкой UFC Валентиной Шевченко.
«Удары Грассо коленом? В правилах же есть, что если тремя точками касаешься земли, то коленом бить нельзя, насколько я знаю. Вопросы к судьям. Если удар нелегальный, нужно либо дисквалифицировать, либо предупредить», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Напомним, поединок продлился все пять раундов и завершился вничью (47:47; 47:48; 48;47). Таким образом, мексиканка сохранила чемпионский пояс UFC.
Отметим, первая встреча бойцов состоялась в марте 2023 года на турнире UFC 285. Тогда Шевченко сенсационно уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде и прервала серию из девяти побед, семь из которых были одержаны в титульных поединках.
- 17 сентября 2023
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:23
-
09:01
-
08:40
-
08:36
-
08:34
-
08:13
-
07:56
-
07:11
-
06:32
-
06:00
-
05:59
-
04:52
-
04:35
-
04:27
-
00:50
-
00:08
- 16 сентября 2023
-
23:59
-
23:01
-
22:50
-
22:00
-
21:40
-
21:06
-
20:42
-
20:02
-
18:58
-
17:49
-
17:00
-
16:22
-
16:02
-
15:56
-
15:12