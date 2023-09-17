Василевский: удары Грассо коленом? Вопросы к судьям

Мастер самбо и смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением об ударах коленом в исполнении мексиканки Алексы Грассо в титульном бою наилегчайшего веса с бывшей чемпионкой UFC Валентиной Шевченко.

«Удары Грассо коленом? В правилах же есть, что если тремя точками касаешься земли, то коленом бить нельзя, насколько я знаю. Вопросы к судьям. Если удар нелегальный, нужно либо дисквалифицировать, либо предупредить», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, поединок продлился все пять раундов и завершился вничью (47:47; 47:48; 48;47). Таким образом, мексиканка сохранила чемпионский пояс UFC.

Отметим, первая встреча бойцов состоялась в марте 2023 года на турнире UFC 285. Тогда Шевченко сенсационно уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде и прервала серию из девяти побед, семь из которых были одержаны в титульных поединках.