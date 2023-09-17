Член Зала славы UFC: промоутеры хотят, чтобы звёзды переходили черту и привлекали зрителей

Член Зала славы UFC, легендарный американский боец Кен Шемрок считает, что руководители бойцовских компаний заинтересованы в том, чтобы их звёзды совершали скандальные поступки, которые в конечном итоге положительно влияли бы на число зрителей.
«В мире единоборств у вас есть персонажи, и вы должны быть к ним готовы. Таков маркетинг. Пока люди хотят ненавидеть или любить вас, они будут смотреть. Так что их эмоция не имеет значения.
Макгрегор – идеальный пример. Он несколько раз переступал черту и делал сомнительные вещи, но это всё равно увеличивало количество зрителей. Как владелец, промоутер вы хотите этого, но вы должны держать это под контролем, чтобы это не зашло слишком далеко и не навредило людям», — сказал Шемрок в интервью YouTube-каналу Inside Fighting.
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