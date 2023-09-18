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Монсон: планирую открыть приют для бездомных в Башкирии

Монсон: планирую открыть приют для бездомных в Башкирии
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Известный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о том, что он собирается открыть приют для бездомных.

«Планирую открыть приют для бездомных, где будет ежедневное питание и помощь в поиске постоянного жилья.

Еще в планах есть открытие центра помощи уязвимым слоям населения в Черниковке, где жители района смогут получить направление к врачу, найти информацию о работе, жилье, а также получить информацию о лечении наркозависимости и алкоголизма – общедоступный ресурсный центр», – приводит слова Монсона ТАСС.

Напомним, на днях Монсон стал депутатом Башкортостанского регионального отделения партии «Единая России».

Джеффу Монсону 52 года. Американец дебютировал как профессионал в 1997 году и встречался с такими бойцами, как Чак Лидделл, Форрест Гриффин, Тим Сильвия, Джош Барнетт, Рой Нельсон, Сергей Харитонов, Даниэль Кормье, Фёдор Емельяненко, Алексей Олейник, Александр Емельяненко и Иван Штырков.

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