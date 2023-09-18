Хрюнов назвал идеального соперника для Головкина
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Российский спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов назвал идеального соперника для казахстанского боксёра Геннадия Головкина.
«Крис Юбэнк — идеальный соперник для Головкина, чтобы завершить карьеру. Юбэнк — тот боксёр, который принесёт максимально выгодный финансовый эффект. В Англии платное телевидение, и уже на этом можно заработать приличную сумму.
Во-вторых, он уже несколько лет вякает на Геннадия. Поэтому Головкину этот соперник будет по силам и этот бой реальнее всего организовать», — приводит слова Хрюнова Legalbet.
Напомним, на счету Геннадия Головкина 42 победы в 45 поединках, проведённых на профессиональном уровне. Профессиональный рекорд британца Криса Юбэнка-младшего – 33-3.
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