Первый канал проведёт трансляцию боя Гассиев — Валлин

Первый канал проведёт трансляцию поединка за титул WBA Intercontinental в супертяжёлом весе между россиянином Муратом Гассиевым (30-1, 23 KO) и шведом Отто Валлином (25-1, 14 KO), который состоится 30 сентября в Турции.
Начало трансляции – в 23:15 по московскому времени.
Мурату Гассиеву 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса. Единственное поражение в карьере потерпел от украинца Александра Усика.
Отто Валлину 32 года. Боец стал профессионалом в 2013 году и единственное поражение потерпел от звёздного британца Тайсона Фьюри.
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