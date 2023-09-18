Первый канал проведёт трансляцию боя Гассиев — Валлин

Первый канал проведёт трансляцию поединка за титул WBA Intercontinental в супертяжёлом весе между россиянином Муратом Гассиевым (30-1, 23 KO) и шведом Отто Валлином (25-1, 14 KO), который состоится 30 сентября в Турции.

Начало трансляции – в 23:15 по московскому времени.

Мурату Гассиеву 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса. Единственное поражение в карьере потерпел от украинца Александра Усика.

Отто Валлину 32 года. Боец стал профессионалом в 2013 году и единственное поражение потерпел от звёздного британца Тайсона Фьюри.