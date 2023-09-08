Гассиев реанимирует затухающую карьеру. На пути Мурата встал экс-соперник Тайсона Фьюри

Мурат Гассиев проводил последний поединок в марте 2023 года. Он отлупил очередного «мешка», завершив бой уже во втором раунде. Поэтому многие с нетерпением ждали нового анонса. И россиянин наконец-то получил следующего соперника. 30 сентября в Турции ему предстоит битва с Отто Валлином. Наш соотечественник будет защищать чемпионский пояс WBA Inter-Continental в тяжёлом весе. И, стоит отметить, соперник очень опасен.

Гассиев потерпел поражение от Александра Усика в 2018 году, перебрался в тяжёлый вес и простаивал больше двух лет. После этого он исключительно побеждает. Россиянин последовательно разбил Нури Сефери, Михаэля Валлиша, Карлоуса Уэлча и Майка Балогуна. И только против немецкого боксёра дело дошло хотя бы до четвёртого раунда. Во всех остальных поединках Мурат финишировал соперников ещё быстрее. В итоге за три года Гассиев провёл в ринге 19 минут и 40 секунд.

Теперь же соперником станет очень опасный Валлин. Шведский боксёр имеет профессиональный рекорд 25-1 (14 KO). Правда, был в его карьере и не самый приятный момент. 13 апреля 2019-го Отто бился с Ником Киснером. Бой признан несостоявшимся из-за сильного рассечения у американца, вызванного случайным ударом головами в первом раунде.

А после ноу-контеста в карьере Валлина случилась осечка. 14 сентября 2019-го швед столкнулся с Тайсоном Фьюри. И Отто выстоял все 12 раундов. Правда, единогласным решением судей победил Цыганский король. На карточках рефери были выставлены следующие оценки: 112-116, 111-117, 110-118. Поэтому Валлин совершенно точно выглядел конкурентоспособно, но не выдержал натиска одного из сильнейших тяжеловесов на планете.

Отто Валин против Тайсона Фьюри Фото: David Becker/Getty Images

Стоит отметить, что поражение от Фьюри перезагрузило карьеру шведского боксёра. С 2020 года Отто провёл пять поединков и неизменно побеждал. На пути Валлина последовательно пали Трэвис Кауффман, Доминик Бризил, Камиль Соколовский, Райделл Букер и Хеламан Олгуин. Правда, лишь одна победа получилась досрочной. Да и там Кауффман получил травму плеча, поэтому не смог продолжить борьбу. На старте карьеры Отто часто отправлял соперников в нокаут, чего нельзя сказать о нынешнем состоянии шведа.

Радует, что россиянин получил соперника такого высокого уровня. В последнее время Гассиев плотно сидел на «мешковой диете». И победа может реанимировать карьеру Мурата. Но всё-таки рассчитывать на лёгкий триумф в таком противостоянии сложно. Отто является настоящей неваляшкой, никто не смог победить его досрочно. Да и в бою с Тайсоном Фьюри швед выглядел очень конкурентно. Поэтому россиянина ждёт серьёзная проверка на прочность.