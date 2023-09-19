Шевченко: было бы честно провести следующий бой с Грассо в Кыргызстане

Боец UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко считает, что её третий бой с Алексой Грассо должен состояться в Кыргызстане.
«Было бы честно и правильно следующий бой провести в Кыргызстане в День независимости. Тогда будет соблюдён баланс, верно? Провести поединок в День независимости моей страны было бы очень честно.
И, я полагаю, народ Кыргызстана и его правительство готовы сделать всё возможное, чтобы этот матч состоялся. Думаю, если UFC захочет, такую встречу можно устроить», – приводит слова Шевченко BJ Penn.
Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки.
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