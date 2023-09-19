Шевченко может подать апелляцию на результат боя с Грассо

Боец UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко рассказала о том, что она может подать апелляцию на результат боя с Алексой Грассо.

«На этой неделе мы планируем встретиться с менеджером и принять решение по данному вопросу. Сейчас я не хочу говорить «да» или «нет». Мне нужно время, чтобы ещё раз пересмотреть бой и оценить ситуацию. Возможно, после этого у нас будет больше оснований с большим количеством доказательств. Я довольна своим выступлением, и это главное. Вот что важно», — сказала Шевченко в интервью One Hour MMA.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки.