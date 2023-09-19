Стрикленд рассказал, как выпил свою мочу

Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), американец Шон Стрикленд рассказал, как он выпил свою мочу.

«Возвращаемся к обычному программированию.

Мой мозг:

«Шон, убедись, что ты выбросил стаканчик из-под кофе в своей машине, в который ты нассал». На следующий день: «Чёрт возьми, я выпил не из той чашки».

Мораль этой истории такова: выбрасывайте чашки с мочой, иначе вы можете случайно её выпить», — написал Стрикленд в социальных сетях.

Напомним, поединок за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом прошёл в Сиднее (Австралия).

Шону Стрикленду 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году и в марте 2014-го впервые выступил в UFC. Всего на счету Стрикленда 20 боёв (18 побед, пять поражений и ни одной ничьей) в престижнейшей организации мира.