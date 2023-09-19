Рой Джонс назвал самого сложного противника в своей карьере

Американо-российский боксёр Рой Джонс, бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории, вспоминая свою славную карьеру, назвал Джеймса Тони своим самым сложным оппонентом.
«Самый крутой чувак, с которым я когда-либо дрался, не буду врать, а буду честным, — это Джеймс Тони. Люди могут говорить что хотят, Джеймс Тони был зверем.
Когда я дрался с Джеймсом Тони, его статистика была 44-0, это была не игра. Он набрасывался на всех как внутри ринга, так и за его пределами. Он был настоящим, поверьте мне», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу RealLyfe Production.
Всего на счету Роя Джонса 76 поединков, в которых он проиграл лишь 10 раз. Бой Джонса и Тони состоялся в ноябре 1994-го. На тот момент Джонс так же, как и его соперник, был непобеждённым бойцом.
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