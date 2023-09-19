«Это было бы грандиозно». Джеймс Тони вызвался помочь Кроуфорду подготовиться к Канело

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Джеймс Тони высказался о потенциальном поединке между действующим лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO).

«Это было бы грандиозно. Если этот бой состоится, я отправлюсь в лагерь Кроуфорда и покажу ему, что нужно делать. Я люблю его тренера, но, если он не сможет ему помочь, я позабочусь о том, чтобы всё было в порядке.

Его [Кроуфорда] задницу могут поджарить. Канело можно нокаутировать, однако этого ещё не произошло», — сказал Тони в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.

Ранее Оскар де ла Хойя сказал, кто победит в бою Кроуфорда и Канело.