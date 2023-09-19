Стала известна дата следующего боя Владимира Минеева. В соперниках — Иван Штырков

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев подтвердил информацию о том, что на площадке этой организации состоится поединок по правилам кикбоксинга между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым. Промоутер также пообещал проведение реванша по другим боевым правилам.

«Этот бой подтверждён. Минеев — Штырков, 18 ноября, запасайтесь валидолом. Я 22 сентября вылетаю в Екатеринбург, мы договорились там увидеться с Иваном, с Николаем Клименко, подписать контракт на бой, и понеслась! А через год реванш по правилам ММА, кстати говоря», — сказал Гаджиев в очередном видео на своём YouTube-канале.

Последним соперником Минеева стал Рафаэль Карвальо, которого россиянин победил нокаутом во втором раунде. Местом проведения боя Штыркова и Минеева станет город Сочи.