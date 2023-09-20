Физиев — о своём лице после боя с Гэтжи: маме сказал, что это всего лишь порезы на коже

Боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал знаменитую фотографию, которая была сделана после его поединка с Джастином Гэтжи.

«Как я сказал своей маме, «это всего лишь порезы на коже». Это не переломы, не кости, так что всё нормально. Зажило всё! Это реально были просто порезы на коже. С головой моей всё было в порядке… Я выходил на этот бой с надломанным носом, и Джастин задел всё, кроме носа. И меня это радовало, потому что не пришлось операцию на носу опять делать. Но мне фотография нравится эта», — приводит слова Физиева Sport24.

Напомним, Физиев в своём последнем поединке встречался с американцем Джастином Гэтжи и проиграл ему решением большинства судей. В общей сложности на счету Рафаэля 12 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах.