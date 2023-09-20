Физиев — о своём лице после боя с Гэтжи: маме сказал, что это всего лишь порезы на коже

Боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал знаменитую фотографию, которая была сделана после его поединка с Джастином Гэтжи.
«Как я сказал своей маме, «это всего лишь порезы на коже». Это не переломы, не кости, так что всё нормально. Зажило всё! Это реально были просто порезы на коже. С головой моей всё было в порядке… Я выходил на этот бой с надломанным носом, и Джастин задел всё, кроме носа. И меня это радовало, потому что не пришлось операцию на носу опять делать. Но мне фотография нравится эта», — приводит слова Физиева Sport24.
Напомним, Физиев в своём последнем поединке встречался с американцем Джастином Гэтжи и проиграл ему решением большинства судей. В общей сложности на счету Рафаэля 12 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах.
- 20 сентября 2023
-
14:57
-
13:55
-
13:44
-
12:50
-
12:44
-
11:51
-
11:33
-
11:25
-
10:45
-
10:22
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
00:36
-
00:19
- 19 сентября 2023
-
22:55
-
22:20
-
21:40
-
20:25
-
20:21
-
19:51
-
19:15
-
18:45
-
18:25
-
17:50
-
16:27
-
15:50
-
14:52
-
14:30
-
14:21
-
14:05
-
13:54
-
13:50
-
13:40