«Ты знаешь, что вредишь боксу». Карл Фроч обратился с критикой к Тайсону Фьюри

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч раскритиковал действующего обладателя титула WBC в супертяжёлом дивизионе соотечественника Тайсона Фьюри за нежелание устраивать крупнейшие бои.

«Фанаты настроены против тебя. И это грустно видеть. В глубине души ты понимаешь, что наносишь урон спорту. Ты выбрал деньги вместо того, чтобы наполнять спорт гордостью.

Ты можешь заработать столько денег, сколько захочешь, но если ты появишься на уикенде Зала славы в следующем году, то не будешь ужинать за лучшим столом со мной и моими сверстниками. Тебе не место рядом с чемпионами. Тебе нужно подняться в ринг и защитить титул WBC против настоящего бойца, Усика или Энтони Джошуа», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.